Леклер: уверен, конкуренты «Феррари» не показали своего реального темпа

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат во второй пятничной тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Думаю, это была хорошая пятница. В плане баланса, думаю, мы определённо смотримся лучше, чем в Австралии. Вместе с тем лучше не витать в облаках. Я уверен, что наши конкуренты сегодня не показали своего реального темпа, так что завтра, без сомнений, будет непростой день. В целом я доволен, так как мы смогли выполнить нашу программу полностью, включая быстрые круги во второй сессии, ведь третья тренировка будет не слишком репрезентативной из-за температур. Я чувствовал себя комфортнее в машине с каждым кругом. Теперь нужно собрать всё воедино к субботе», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».