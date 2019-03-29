Боттас: мне есть куда прибавлять

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что и у болида, и у него есть потенциал для прогресса.

«Первая тренировка в Бахрейне всегда сложная, потому как на трассе очень пыльно, а её температура очень высокая, гораздо выше, чем в квалификации или гонке. Во время первой сессии у машины был плохой баланс, но мы внесли кое-какие изменения, и во второй тренировке болид вёл себя гораздо лучше.

Похоже, между нами и «Феррари» будет жаркая битва, они, очевидно, быстрее здесь, чем в Австралии. Так что нам нужно поработать над настройками машины, мне также есть куда прибавлять. Квалификация будет непростой, и это сделает её захватывающей", — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».