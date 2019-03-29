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Во время квалификации Гран-при Бахрейна возможен дождь

Во время квалификации Гран-при Бахрейна возможен дождь
Авто / Формула-1

Свежие прогнозы погоды не исключают вероятности дождя во время квалификации второго этапа Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Бахрейна. Согласно последним сводкам синоптиков, в субботу, 30 марта, вероятны ливни во время квалификации. Однако не исключено, что дождь уже прекратится к моменту старта сессии.

Осадки также возможны и в день гонки, 31 марта. Однако в данном случае ожидается, что дождь должен закончиться не позднее 12:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Таким образом, к моменту старта гонки — в 18:10 — трасса уже точно подсохнет, и заезды пройдут на сухом асфальте.

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