Во время квалификации Гран-при Бахрейна возможен дождь

Свежие прогнозы погоды не исключают вероятности дождя во время квалификации второго этапа Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Бахрейна. Согласно последним сводкам синоптиков, в субботу, 30 марта, вероятны ливни во время квалификации. Однако не исключено, что дождь уже прекратится к моменту старта сессии.



Осадки также возможны и в день гонки, 31 марта. Однако в данном случае ожидается, что дождь должен закончиться не позднее 12:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Таким образом, к моменту старта гонки — в 18:10 — трасса уже точно подсохнет, и заезды пройдут на сухом асфальте.