Перес: мы дальше, чем были в Мельбурне. Не жду, что попадём в третий сегмент

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что в пятницу его команда продемонстрировала плохую форму на двух первых тренировках Гран-при Бахрейна Формулы-1. Перес не уверен, что ситуацию удастся исправить к квалификации.



«Это день не был самым лучшим. Эта трасса сильнее показывает ограничения нашей машины в данный момент. Похоже, мы дальше, чем были в Мельбурне. Мы упорно работаем. Надеюсь, за ночь мы сможем отыграть несколько десятых, найти хороший баланс и стать немного ближе. Я не ожидаю, что мы попадём в третий сегмент, если, как в Мельбурне, большинство команд не сделает всё не так. Но мы выложимся по максимуму и посмотрим, сможем ли набрать очки», — приводит слова Переса Motorsport Week.