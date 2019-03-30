Феттель назвал «ахиллесову пяту» «Феррари» в Австралии

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о различиях в поведении своей машины на Гран-при Бахрейна по сравнению с Гран-при Австралии, где автомобиль оказался заметно медленнее, чем на предсезонных тестах.



«Эта трасса менее кочковатая. И я больше доверяю задней части машины, что было, скажем так, нашей ахиллесовой пятой в Австралии. Но нет, ощущения не такие же, как в Барселоне. Думаю, нам ещё нужно что-то найти. Я не совсем доволен пятницей, у меня ещё не такие ощущения, какие я хочу иметь», — приводит слова Феттеля RaceFans.



Немец также прокомментировал свой разворот по ходу второй тренировки: «Это был непростой день, в целом было очень скользко. Трудно было извлечь из шин максимум. В любом случае лучше, чтобы тебя развернуло сегодня, а не завтра или в воскресенье».