Райкконен — о развороте на тренировке в Бахрейне: мне не хватило таланта

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мыслями о свободных практиках Гран-при Бахрейна, а также объяснил инцидент с разворотом.

«Мы столкнулись с утечкой в системе охлаждения, нам практически удалось с этим справиться, но было уже слишком поздно. По крайней мере, нам удалось преодолеть несколько кругов и машина была в порядке. Очевидно, что наши проблемы в первой тренировке отличаются от тех, что были во второй. Сейчас сложно давать прогнозы, но думаю, всё будет нормально. Попробуем работать по максимуму и посмотрим, что получится завтра», — приводит слова финна Autosport.

Также Кими упомянул эпизод с разворотом во второй практике.

«Что касается разворота в ходе второй сессии, то мне просто не хватило таланта, чтобы поработать на свежей резине», — пошутил Райкконен.