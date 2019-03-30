Норрис доволен началом гоночного уик-энда в Бахрейне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что остался доволен итогами свободных практик Гран-при Бахрейна. По их итогам британец показал пятнадцатое и восьмое время.

«Нам есть куда прибавлять, но начало уик-энда получилось достойным. Чувствую себя более уверенным, теперь я лучше ознакомлен с процедурами. Думаю, что первая практика прошла неплохо, мы выполнили всю программу и у меня были приятные ощущения от работы машины. В ходе второй сессии температура трассы стала гораздо ниже, а значит машина вела себя иначе, а сам круг получался быстрее.

Мы завершили день с небольшими проблемами, которые не позволили нам проехать столько, сколько нам хотелось. Но всё же я поработал и на длинных, и на коротких сериях и чувствую, что это было неплохо", — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

