Алёшин считает, что Формула-1 при разработке правил верно пошла по пути IndyCar

Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин высказал мнение, что предложенные изменения технического регламента Формулы-1, которые включают в себя потенциальное возвращение граунд-эффекта с сезона-2021, положительно скажутся на обгонах в гонках. Алёшин привёл в пример гонки IndyCar, использование граунд-эффекта в которых позволило увеличить количество борьбы на стационарных и уличных трассах.



«Граунд-эффект так или иначе присутствует во всех «формульных» сериях, потому что до 70% всей прижимной силы автомобиля генерирует как раз днище. Другое дело, что с предложенными нововведениями этот процент существенно вырастет, что возможно положительно скажется на обгонах. На изображении, показывающем, как возможно будет выглядеть машина 2021 года, можно увидеть, что у автомобиля существенно меньше аэродинамических элементов — по крайней мере тех, что можно увидеть. И на переднем, и на заднем антикрыльях меньше элементов, да и сами крылья меньше, почти нет ничего на боковых понтонах – всяких дефлекторов и закрылков. Всё это призвано уменьшить завихрения воздуха, которые возникают позади машины и создают проблемы тем, кто идёт сзади, лишая их прижимной силы», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



В 2014-2017 годах Алёшин выступал в американской серии IndyCar, где в последние годы успешно применяется граунд-эффект. Гонщик считает, что этот опыт может быть применим и в Формуле-1.



«Думаю, это правильный путь – именно по нему успешно идут в IndyCar. Если мы сравним машины IndyCar образца 2015 и 2018-2019 годов, то увидим, насколько серьёзные изменения претерпела машина. И, насколько мы знаем, это хорошо сказалась на обгонах, особенно на городских и стационарных трассах. Так что будем надеяться, что это поможет и Формуле-1», — добавил Алёшин.



Предстоящие изменения технического регламента обсуждаются на встречах владельцев чемпионата компании «Либерти» с участниками первенства и партнёрами. Если план по изменению правил будет утверждён до 30 июня, в сезоне-2021 на машинах Формулы-1 появится граунд-эффект, а ряд компонентов автомобилей будет унифицирован, что позволит сократить расходы на участие и сделать борьбу более плотной.

Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.