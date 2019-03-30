Сайнс: скорость «Макларена» была многообещающей

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Бахрейна, выразив удовлетворение скоростью болида, но вместе с тем отметив, что завтра от соперников стоит ожидать прибавки в мощности.

«Это была хорошая пятница и мы смогли выполнить всю нашу программу без каких-либо проблем. В целом наша скорость была многообещающей, но мы понимаем, что завтра все двигатели будут прибавлять, так что нам нужно быть осторожными. В общем же я доволен. Нам есть куда прибавлять и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».



В ходе первой тренировки Сайнс показал седьмой результат, а по итогам второй свободной практики он стал одиннадцатым.