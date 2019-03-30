Грожан посетовал на нехватку сцепления на длинных сериях

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна. По словам Грожана, болиду в настоящее время не хватает сцепления с дорогой.



«В пятницу проделали хорошую работу, но нам ещё многое предстоит сделать в субботу. Было очень интересно управлять болидом по жаре в первой сессии свободных заездов, а затем во второй, когда условия были обратными. Продолжаем узнавать больше об особенностях болида, но я уже доволен его скоростью.



Хотелось бы добиться большего сцепления от резины с трассой, особенно на длинных сериях. В этой области мы можем прибавить, и, уверен, команда сможет найти решение проблемы», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт американской команды.