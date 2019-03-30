Расселл: Патрик Хэд — тот, кто нам нужен на данный момент

Пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал назначение Патрика Хэда на роль технического консультанта команды.



«Возвращение в «Уильямс» Патрика Хэда — это здорово для команды. Он приходит на роль консультанта, а это не полная занятость, но он большая личность для команды с огромной индивидуальностью. Патрик Хэд — тот, кто нам нужен на данный момент. Я думаю, что с его опытом и важностью для команды одно его присутствие поднимет моральный дух команды», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.



Патрик Хэд стал консультантом инженерного департамента «Уильямса». Хэд долгие годы являлся техническим и инжиниринговым директором команды. Он окончательно отошёл от дел в 2011 году.