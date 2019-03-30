Штайнер: уверен, в Liberty Media найдут компромисс для всех 10 команд

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги встречи с руководством Формулы-1 относительно правил на сезон 2021 года.



«Это шаг вперед. Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшее время, потому что нам действительно нужно двигаться вперед. Дискуссия прошла отлично, и если бы все согласились с тем, что устраивает нас, то всё было бы уже готово, но каждый думает только о себе. Если серьёзно, то мы сделали шаг в правильном направлении.



Нам нужен технический регламент и понимание структуры управления, над чем сейчас активно работают Чейз Кэри и Росс Браун. Надеюсь, вместе с ФИА они представят вариант, который устроит всех. Искать компромисс для десяти команд сложно, но кто-то должен это сделать. Уверен, в Liberty Media найдут способ его найти», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт ФИА.