На трассе в Бахрейне установят дополнительные стартовые огни

Руководство ФИА нашло решение проблемы стартовых огней, сообщает GPToday. Напомним, после Гран-при Австралии сразу несколько пилотов пожаловались, что не видели стартовых огней, особенно серьёзной эта проблема стала для гонщиков, стартовавших из второй половины пелотона.



Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» Пьер Гасли и гонщик «Уильямса» Роберт Кубица заявили, что во время старта Гран-при Австралии с их стартовых позиций были плохо видны светофор и стартовые огни. Джордж Расселл посетовал, что из-за высокого заднего антикрыла он увидел зелёный свет светофора лишь в отражении в окнах паддока. ФИА приняла эти жалобы и пообещала решить проблему к Гран-при Бахрейна.



Руководство серии приняло решение добавить дополнительные стартовые огни на стартовой решётке Гран-при Бахрейна. Новые огни будут расположены не на линии старт-финиш, а чуть ближе на стартовой прямой, что должно решить проблему.