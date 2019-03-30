Латифи выиграл первую гонку Формулы-2, Шумахер — 8-й, Мазепин — 19-й

Николас Латифи из команды DAMS с победы начал новый сезон Формулы-2, стартовавший в этот уик-энд в Бахрейне. Канадский пилот стартовал с четвёртой позиции, но уже в течение нескольких кругов вырвался вперёд и возглавил заезд. Тем не менее после обязательных пит-стопов Латифи оказался позади Ника де Вриса, но за девять кругов до финиша опередил голландца и вернул первое место.
На вторую позицию на последних кругах прорвался пилот UNI-Virtuosi Лука Гьотто. Итальянец стартовал с поул-позишен, но откатился в глубину пелотона, однако смог отыграться за счёт позднего пит-стопа и лучшей работы с резиной. Третьим финишировал Сержио Сетте Камара, партнёр Латифи по команде DAMS. Топ-5 замкнули дебютант Антуан Юбер и Луи Делетраз.
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, занял восьмое место и будет стартовать с поула в воскресной гонке. Мик отыграл восьмую строчку на последнем круге гонки, опередив Нобухару Мацуситу.
Для Никиты Мазепина, дебютирующего в этом году в Формуле-2, первая гонка прошла неудачно. На старте россиянин отыграл несколько позиций, однако слишком быстро уничтожил резину и вынужден был одним из первых поехать в боксы. В итоговой классификации Мазепин занял 19-ю позицию.
В общем зачёте по итогам первой гонки сезона лидирует Николас Латифи. На втором месте расположился Лука Гьотто, отстающий на три очка, а третью строчку занимает Сержио Сетте Камара.
Вторая гонка первого этапа стартует в воскресенье, 31 марта, в 14:15 по московскому времени.
Формула-2, Бахрейн, первая гонка (топ-10):
1. Николас Латифи (DAMS) — 32 круга
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +8,7
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) +14,8
4. Антуан Юбер (Arden) +17,2
5. Луи Делетраз (Carlin) +26,6
6. Ник де Врис (ART) +28,4
7. Джек Эйткен (Campos) +31,5
8. Мик Шумахер (Prema) +34,7
9. Нобухару Мацусита (Carlin) +37,3
10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +41,1…
19. Никита Мазепин (ART) +1:29,6.
Общий зачёт (топ-10)
1. Николас Латифи (DAMS) — 25 очков
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 22
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 15
4. Антуан Юбер (Arden) — 12
5. Луи Делетраз (Carlin) — 10
6. Ник де Врис (ART) — 8
7. Джек Эйткен (Campos) — 6
8. Мик Шумахер (Prema) — 4
9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 3
10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 2…
19. Никита Мазепин (ART) — 0.