Латифи выиграл первую гонку Формулы-2, Шумахер — 8-й, Мазепин — 19-й

Николас Латифи из команды DAMS с победы начал новый сезон Формулы-2, стартовавший в этот уик-энд в Бахрейне. Канадский пилот стартовал с четвёртой позиции, но уже в течение нескольких кругов вырвался вперёд и возглавил заезд. Тем не менее после обязательных пит-стопов Латифи оказался позади Ника де Вриса, но за девять кругов до финиша опередил голландца и вернул первое место.



На вторую позицию на последних кругах прорвался пилот UNI-Virtuosi Лука Гьотто. Итальянец стартовал с поул-позишен, но откатился в глубину пелотона, однако смог отыграться за счёт позднего пит-стопа и лучшей работы с резиной. Третьим финишировал Сержио Сетте Камара, партнёр Латифи по команде DAMS. Топ-5 замкнули дебютант Антуан Юбер и Луи Делетраз.



Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, занял восьмое место и будет стартовать с поула в воскресной гонке. Мик отыграл восьмую строчку на последнем круге гонки, опередив Нобухару Мацуситу.



Для Никиты Мазепина, дебютирующего в этом году в Формуле-2, первая гонка прошла неудачно. На старте россиянин отыграл несколько позиций, однако слишком быстро уничтожил резину и вынужден был одним из первых поехать в боксы. В итоговой классификации Мазепин занял 19-ю позицию.



В общем зачёте по итогам первой гонки сезона лидирует Николас Латифи. На втором месте расположился Лука Гьотто, отстающий на три очка, а третью строчку занимает Сержио Сетте Камара.



Вторая гонка первого этапа стартует в воскресенье, 31 марта, в 14:15 по московскому времени.

Формула-2, Бахрейн, первая гонка (топ-10):



1. Николас Латифи (DAMS) — 32 круга

2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +8,7

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) +14,8

4. Антуан Юбер (Arden) +17,2

5. Луи Делетраз (Carlin) +26,6

6. Ник де Врис (ART) +28,4

7. Джек Эйткен (Campos) +31,5

8. Мик Шумахер (Prema) +34,7

9. Нобухару Мацусита (Carlin) +37,3

10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +41,1…

19. Никита Мазепин (ART) +1:29,6.



Общий зачёт (топ-10)



1. Николас Латифи (DAMS) — 25 очков

2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 22

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 15

4. Антуан Юбер (Arden) — 12

5. Луи Делетраз (Carlin) — 10

6. Ник де Врис (ART) — 8

7. Джек Эйткен (Campos) — 6

8. Мик Шумахер (Prema) — 4

9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 3

10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 2…

19. Никита Мазепин (ART) — 0.