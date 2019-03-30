На автодроме «Сахир» завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам удалось показать гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру. Второе время у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Даниил Квят на «Торо Россо» замкнул топ-10, а его напарник по команде Александер Албон стал 17-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28,846
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,169
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,765
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,820
5. Ромен Грожан («Хаас») — +1,249
6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,341
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,386
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,390
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,396
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,604
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,764
12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,823
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,971
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,049
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,069
16. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074
17. Александер Албон («Торо Россо») — +2,110
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,563
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,818
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,956.
Леклер — лучший по итогам третьей свободной практики ГП Бахрейна, Квят — 10-й