Леклер — лучший по итогам третьей свободной практики ГП Бахрейна, Квят — 10-й

На автодроме «Сахир» завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам удалось показать гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру. Второе время у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.



Даниил Квят на «Торо Россо» замкнул топ-10, а его напарник по команде Александер Албон стал 17-м.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28,846

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,169

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,765

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,820

5. Ромен Грожан («Хаас») — +1,249

6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,341

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,386

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,390

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,396

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,604

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,764

12. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,823

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,971

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,049

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,069

16. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074

17. Александер Албон («Торо Россо») — +2,110

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,563

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,818

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,956.