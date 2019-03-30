Феттель: сейчас Формула-1 это больше шоу, чем спорт

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель не исключил, что внедрение нового регламента приведёт к его уходу из серии.

«Конечно, я хочу выступать в этом году и в следующем, но потом не знаю, что произойдёт с регламентом. Пока никто этого не знает. Не могу сказать, что наверняка останусь в Формуле-1. Многие ценности, которые были присущи Формуле-1, теперь остались лишь частично. Чемпионат превратился по большей части в шоу. Вы можете сказать, что так сейчас происходит в каждом виде спорта, но в Ф-1 это оказывает на спортсменов большее влияние.

Нужно прийти к решению, чего мы хотим. Если хотим шоу, то так тому и быть. Ощущение, что мы попусту тратим время и энергию на регламент, который обходится очень дорого, но не даст нам ничего", — приводит слова немца GPFans.