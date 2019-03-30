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Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Фото: Peter Fox/Getty Images
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Авто / Формула-1

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками. На вторую попытку во втором сегменте на болид Квята ошибочно поставили уже использованный комплект покрышек.

Россиянин быстро понял, что едет на старых шинах, и по радио обратил на это внимание команды. В итоге инженеры зазвали Квята обратно в боксы. Даниил по радио уточнил, нет ли времени на смену шин, однако было уже слишком поздно. После этого российский гонщик спросил по радио: «Что это было, ребята?»

В итоге Квят показал в квалификации Гран-при Бахрейна 15-й результат, хотя после первой попытки в Q2 уверенно опережал Александера Албона. Тайский гонщик занял 12-е место.

Формула-1 2019. Гран-при Бахрейна. Квалификация
30 марта 2019 года, суббота. 18:00 МСК
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27.866
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.294
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.324
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