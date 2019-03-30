Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Квят — 15-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна. Таким образом монегаск стал 99-м в истории пилотом Ф-1, который когда-либо завоёвывал поул. Второе место досталось напарнику Леклера по команде Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал пятнадцатое время, его напарник по команде Александер Албон стал двенадцатым.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.27,866
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,294
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,324
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,390
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,886
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,891
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,947
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,149
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,156
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,177
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,622
12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,647
13. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,660
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,890
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,988
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,160
17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,168
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,351
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,893
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,933.