Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Квят — 15-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна. Таким образом монегаск стал 99-м в истории пилотом Ф-1, который когда-либо завоёвывал поул. Второе место досталось напарнику Леклера по команде Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал пятнадцатое время, его напарник по команде Александер Албон стал двенадцатым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.27,866

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,294

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,324

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,390

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,886

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,891

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,947

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,149

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,156

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,177

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,622

12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,647

13. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,660

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,890

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,988

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,160

17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,168

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,351

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,893

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,933.