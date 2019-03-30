Леклер: рад оказаться впереди Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от завоевания поула на Гран-при Бахрейна, отметив, что ему было приятно опередить напарника по команде Себастьяна Феттеля.

«Гонка лишь завтра, и очки будут начислять за неё, но это было хорошее начало, завтра попробую закончить свою работу. Очень счастлив. На предыдущем этапе не был доволен квалификацией и допустил ошибки в третьем сегменте. Упорно трудился, чтобы не повторить те же самые ошибки. Очень рад.

Феттель — великолепный пилот. Я должен многому у него учиться, и я буду это делать на протяжении всего года. Но сегодня рад оказаться впереди него", — приводит слова монегаска BBC.



Шарль Леклер стал 99-м обладателем поула в истории Формулы-1.