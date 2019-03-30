Хэмилтон: дадим «Феррари» хороший бой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший по итогам квалификации Гран-при Бахрейна третье место, остался доволен результатом и выразил уверенность, что в ходе гонки «Мерседесу» удастся навязать борьбу пилотам «Феррари».

«Получил удовольствие от квалификации и рад был понять, что нам удалось совершить прогресс на протяжении уик-энда. Машины „Феррари“ очень быстры, и я поздравляю Леклера. Завтра нас ждёт важный день, и мы дадим „Феррари“ хороший бой. Собираемся продолжить работу и посмотрим, что же произойдёт», — приводит слова британца BBC.

Победу в квалификации Гран-при Бахрейна одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось Себастьяну Феттелю, а пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас примут старт с третьего и четвёртого места соответственно.