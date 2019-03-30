Феттель: перестарался во втором секторе

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от результатов квалификации Гран-при Бахрейна, в ходе которой ему удалось показать второй результат.

«Возможно, я немного перестарался во втором секторе. Леклер выполнил прекрасную работу и заслужил поул. Такой результат ставит нас в прекрасное положение в гонке. Главное, что нам удалось сделать своё дело», — приводит слова немца BBC.

Квалификация Гран-при Бахрейна завершилась победным дублем «Феррари». Первое место завоевал Шарль Леклер, вторым стал Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Победитель первого этапа сезона, напарник Льюиса Хэмилтона по команде Валттери Боттас, показал четвёртый результат.