Леклер — второй по молодости обладатель поула в истории Формулы-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер после завоевания поул-позишн на Гран-при Бахрейна Формулы-1 занял второе место в рейтинге самых молодых победителей квалификаций в истории чемпионата мира. Сегодня, 30 марта, монегаску 21 год, пять месяцев и 15 дней. В более молодом возрасте поул-позишн завоёвывал только нынешний напарник Леклера по «Феррари» Себастьян Феттель. В день квалификации Гран-при Италии 2008 года тогдашнему гонщику «Торо Россо» был 21 год, два месяца и 11 дней.



По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Леклер и Феттель оккупировали первую линию стартового поля. За ними стартуют пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Механики Квята перепутали шины и загубили ему квалификацию. Как так можно? Леклер сенсационно переиграл Феттеля и принёс «Феррари» первый ряд стартового поля, а Квят снова остался 15-м. Но его вины в этом нет.