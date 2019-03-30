Гасли рассказал о проблемах «Ред Булл» в ходе квалификации

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, рассказав о проблемах, которые помешали ему показать достойный результат.

«С самого начала уик-энда мы испытывали проблемы с задней частью болида, и сегодня нам также не хватало сцепления. У нас есть потенциал, но, возможно, я выбрал неверное направление в этот уик-энд. Надеюсь, что нам удастся совершить прогресс к завтрашнему дню», — приводит слова француза BBC.

Пьер Гасли в квалификации Гран-при Бахрейна показал тринадцатое время, не сумев выйти в третий сегмент квалификации. Напарник француза по команде Макс Ферстаппен стал пятым. Напомним, поул в Бахрейне завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого эта победа в квалификации стала первой в карьере.