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Бинотто: Леклеру позволено оставаться впереди Феттеля

Бинотто: Леклеру позволено оставаться впереди Феттеля
Авто / Формула-1

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто после победы Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бахрейна подчеркнул, что команда точно не будет приказывать монегаску пропустить вперёд Себастьяна Феттеля. Немец занял в субботу второе место.

«Шарлю позволено ехать так быстро, как он может. Ему позволено бороться за поул, позволено оставаться впереди, и мы не будем его останавливать в попытках делать это. Но важно, чтобы два наших гонщика не сражались, рискуя, и не сталкивались. Без сомнений, если Шарль будет впереди на первом круге, то он останется там. Если в конце гонки он впереди, то он останется впереди.

Запрещено ли Феттелю и Леклеру бороться? Давайте дождёмся следующих гонок и посмотрим, будут ли какие-то примеры и как мы на них отреагируем», — приводит слова Бинотто RaceFans.

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