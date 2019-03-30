Хюлькенберг: думаю, была какая-то механическая проблема в задней части машины

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг объяснил неожиданно низкое 17-е место в квалификации Гран-при Бахрейна пока не выявленными техническими проблемами.



«Обе моих круга были хорошими, я хорошо с ними справился. Были проблемы с машиной — я не знаю точно какие, но у меня не было такой же машины, как на тренировках. В квалификации что-то было не так. Не было того же уровня сцепления. Думаю, была какая-то механическая проблема в задней части машины. И что-то замедляло нас на прямых. В итоге я не мог бороться, моё оружие было „затупленным“.



Воскресенье будет сложным. Я надеюсь, мы сможем исправить проблему, а до её появления темп был хорошим. Но в середине пелотона борьба очень плотная, так что я не жду лёгкой гонки. Речь не идёт о лёгком прорыве», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.