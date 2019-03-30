Квят: в гонке мы будем конкурентоспособными

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, выразив уверенность, что, невзирая на нелучший результат, в гонке итальянская команда будет конкурентоспособной.

«Немного разочаровывающий результат. Мы потеряли последнюю попытку во втором сегменте, что вызывает сожаление. Как бы то ни было, думаю, в гонке мы будем конкурентоспособными. Но жаль, что нам придётся начинать с дальних позиций», — рассказал россиянин в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

По итогам квалификационной сессии Квят показал пятнадцатое время. Позже выяснилось, что на вторую попытку во втором сегменте на болид Даниила ошибочно поставили уже использованный комплект покрышек.