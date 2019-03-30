Эггинтон — о квалификации Квята: возникла операционная проблема

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, рассказав о том, что помешало пилоту команды Даниилу Квяту выехать на вторую попытку во втором сегменте.

«Квалификация напоминала австралийскую сессию. У нас снова были кое-какие ожидания, но мы снова не пробились в третий сегмент, что разочаровывает. Албон вошёл в последний поворот слишком широко и потерял время. Что касается Даниила, то его результат не оправдал ожиданий из-за операционной ошибки, которая помешала его второй попытке.

Теперь мы переключаем всё внимание на гонку. Наш темп на длинных сериях в пятницу был достаточно неплох, так что мы будем упорно работать, чтобы пилоты могли воспользоваться любой возможностью, которая им представится», — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».

По итогам квалификационной сессии Квят показал пятнадцатое время. Позже выяснилось, что на вторую попытку во втором сегменте на болид Даниила ошибочно поставили уже использованный комплект покрышек, что помешало ему выйти на вторую попытку.