Квят: были шансы на выход в третий сегмент

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, выразив сожаление в связи с упущенной возможностью во втором сегменте сессии. Россиянин считает, что в целом у него были шансы на выход в третий сегмент.

«Это была нелучшая квалификация. Нам не удалось совершить вторую попытку во втором сегменте, так что судить о чём-то сложно, но, думаю, у нас были шансы на выход в третий сегмент. С машиной было не всё в порядке, и нам нужно изучить этот момент.

У нас было чёткое понимание того, что мы хотели сделать во второй попытке второго сегмента. К сожалению, нам не представилось возможности реализовать задуманное. Теперь мы переключаемся на гонку, нас ждёт упорная борьба, но мы будем конкурентоспособными», — приводит слова россиянина пресс-служба «Торо Россо».