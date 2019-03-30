Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: были шансы на выход в третий сегмент

Квят: были шансы на выход в третий сегмент
Авто / Формула-1

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, выразив сожаление в связи с упущенной возможностью во втором сегменте сессии. Россиянин считает, что в целом у него были шансы на выход в третий сегмент.

«Это была нелучшая квалификация. Нам не удалось совершить вторую попытку во втором сегменте, так что судить о чём-то сложно, но, думаю, у нас были шансы на выход в третий сегмент. С машиной было не всё в порядке, и нам нужно изучить этот момент.

У нас было чёткое понимание того, что мы хотели сделать во второй попытке второго сегмента. К сожалению, нам не представилось возможности реализовать задуманное. Теперь мы переключаемся на гонку, нас ждёт упорная борьба, но мы будем конкурентоспособными», — приводит слова россиянина пресс-служба «Торо Россо».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент