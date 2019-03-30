Грожан оштрафован стюардами на три позиции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА. Француз понесёт наказание за инцидент с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который имел место в ходе квалификационной сессии.

В ходе первой попытки финального сегмента Норрису помешал внезапно замедлившийся Грожан. Француз своё поведение объяснил желанием создать зазор между ним и Себастьяном Феттелем, так как он сам готовился к быстрому кругу. Ромен отметил, что команда не предупредила его, что позади находится болид Норриса.

Стюарды вняли аргументам Грожана, согласившись, что его манёвр в отношении Норриса не был намеренным, но добавив, что пилот должен был осознавать возможные последствия. Кроме потери позиций, Грожан получил штрафной балл. Теперь пилот «Хааса» примет старт с 11-й позиции.