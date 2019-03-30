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Феттель может быть оштрафован на несколько позиций

Феттель может быть оштрафован на несколько позиций
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может лишиться нескольких позиций на стартовой решётке Гран-при Бахрейна. ФИА расследует инцидент с участием немца в ходе второго сегмента квалификации. Ему вменяется неоправданно медленная езда, сообщает пресс-служба ФИА.

В ходе прогревочного круга Себастьян помешал нескольким гонщикам, которые уже шли на быстрые круги. В случае если Феттеля признают виновным, он может лишиться нескольких позиций. Напомним, квалификацию он завершил на втором месте, а поул завоевал его напарник по команде Шарль Леклер.

Ранее стало известно, что штраф после квалификации Гран-при Бахрейна получил пилот «Хааса» Ромен Грожан, ему также вменялось медленное движение по трассе, что испортило попытку Ландо Норрису. Француз лишился трёх позиций.

Грожан оштрафован стюардами на три позиции
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