Боттас: поул был вне пределов досягаемости «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в ходе которой ему удалось показать четвёртое время.

«Четвёртое место — это не слишком удовлетворяющий результат, но и не катастрофа. Я был всё время в нескольких сотых от Льюиса, и я думаю, что „Феррари“ сегодня просто была быстрее и поул, вероятно, был вне пределов нашей досягаемости. „Феррари“ показывала сильный темп весь уик-энд, но это не стало сюрпризом. Очевидно, они нашли решения проблем, которые были в Мельбурне.

Мы сделали хорошие шаги вперёд в ходе уик-энда, но они сохраняли преимущество. Однако главное — это гонка. Наш гоночный темп выглядел сильным, и я думаю, что мы были на нужном уровне или рядом с ним, если говорить о работе с шинами. Так что гонка должна быть захватывающей. Думаю, завтра мы будем в борьбе», — приводит слова Боттаса пресс-служба его команды.