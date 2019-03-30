Сайнс: досадно, что упустил шестое место

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой ему удалось показать седьмой результат.

«Это была хорошая квалификация. Я доволен тем, как прошла сессия, и досадно, что в конце мы упустили шестое место. Как бы то ни было, мы выжали из машины всё, а седьмое место — хорошая стартовая позиция.



Я искренно хочу поблагодарить всю команду — на трассе и на базе. Попадание обеих машин в третий сегмент показывает, что их упорная работа в зимний период окупается. Каждый может гордиться. Работа, впрочем, не завершена. Я хочу набрать первые очки в сезоне, так что теперь время сфокусироваться на гонке. Думаю, при седьмой стартовой позиции у нас хорошие шансы, так что за дело!» — приводит слова Сайнса пресс-служба его команды.