Феттель избежал штрафа за медленную езду в квалификации Гран-при Бахрейна

Стюарды Гран-при Бахрейна Формулы-1 приняли решение не штрафовать немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля за его действия в квалификации второго этапа чемпионата мира. Судьи изучали слишком медленную езду немца по трассе, которая могла привести к необязательным помехам для других гонщиков.



В общении с судьями Феттель объяснил, что сильно заблокировал оба передних колеса на своём быстром круге. Себастьян сбросил скорость, но при этом машина испытывали очень сильные вибрации из-за проплешин на колёсах — это было подтверждено телеметрией. Именно поэтому Феттель не мог соблюдать предписанную регламентом скорость. Стюарды приняли аргументы немецкого пилота и не стали его наказывать. Таким образом, Феттель сохранил второе место на стартовой решётке.