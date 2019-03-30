Ферстаппен: почти доволен быть пятым, у нас проблема с балансом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна.



«В этот уик-энд у нас проблема с балансом, особенно при переходе на самые мягкие шины. В квалификации у меня была сильная избыточная поворачиваемость, и машина скользила, когда я газовал. Из-за этого было трудно предугадать, что делать в плане баланса и как подходить к поворотам. Мой единственный круг в третьем сегменте был по принципу „всё или ничего“, и я не думаю, что я оставил какой-то запас. Конечно, я недоволен быть позади „Феррари“ и „Мерседеса“, но я почти доволен быть пятым, потому что после первого и второго сегментов было похоже, что мы можем не побороться за это место.



Завтра будет интересно, и в гонке мы должны стать более конкурентоспособными, так как наши длинные серии на „медиуме“ до сих пор показывали хорошую скорость», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».