Албон: упустили третий сегмент из-за моего широкого выхода из поворота

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна.



«После третьей практики я начал квалификацию несколько в роли отстающего, так что мы решили проехать три попытки в первом сегменте, чтобы я прошёл во второй. У меня был лишь один круг во втором сегменте, который был немного неряшливым — я допустил ошибку и широко вышел из последнего поворота. Не знаю, как близок я был к Райкконену, но я думаю, что мы упустили третий сегмент из-за того, что я вышел широко. Я немного этим расстроен. Однако, если посмотреть, как уик-энд складывался до этого, я был доволен тем, как мы всё свели воедино в квалификации.



Во второй практике наши гоночные симуляции смотрелись сильно, а сегодня мы изучили ещё ряд вещей, которые можем использовать завтра, так что с нетерпением жду гонки, особенно потому, что на этой трассе можно обгонять», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».