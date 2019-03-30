Нёвиль возглавил Ралли Франции после 12 СУ, Грязин вышел в лидеры WRC2

Бельгиец Тьерри Нёвиль перехватил лидерство на Ралли Франции и возглавляет зачёт после прохождения двенадцати спецучастков. Отт Тянак упустил первое место из-за прокола колеса и откатился на седьмую позицию. Второе место удерживает Элфин Эванс, тройку лучших замыкает действующий чемпион мира Себастьен Ожье.
Многократный чемпион мира Себастьен Лёб занимает восьмое место. В категории WRC2 на первое место вышел Николай Грязин.
WRC. Ралли Франции. Положение после 12 СУ
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT).
2. Элфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — +4,5.
3. Себастьен Ожье (Citroen Total Abu Dhabi WRT) — +44,8.
4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +49,9.
5. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.32,1...
8. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3.21,4.