Норрис и Грожан обвинили Феттеля в провоцировании штрафа пилота «Хааса»

Гонщики «Хааса» и «Макларена» Ромен Грожан и Ландо Норрис высказали мнение, что неприятный инцидент с их участием в квалификации Гран-при Бахрейна возник по вине представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец обогнал Грожана перед уходом на быстрый круг, французу пришлось в последний момент отпускать «Феррари», и в этот момент «Хаас» догнал находившийся на быстром круге Норрис. В итоге Грожан был оштрафован потерей трёх мест на решётке за помеху Ландо.



«Думаю, весь беспорядок создал Феттель. Он не уважал неписанное правило, что ты не обгоняешь перед последним поворотом. Алонсо ясно напомнил об этом правиле Магнуссену в Монце в прошлом году. Возможно, мне следовало сделать то же самое. Он просто обогнал всю „очередь“. Все мы ждали, и очевидно, что я хотел поехать быстрее. Он обогнал „очередь“, выехал впереди меня, так что мне пришлось ждать ещё три-четыре секунды. Если бы не это, мы были бы уверенно впереди Норриса — вероятно, именно поэтому команда не сказала мне, что Норрис на быстром круге. Я думал, он все ещё на прогревочном круге. Могу только извиниться перед ним», — приводит слова Грожана RaceFans.



«Ромену несколько насолил Себастьян, который обогнал его в последнем повороте. Так что будем честны: у его команды было лишь три или четыре секунды, чтобы сообщить, что я позади. Мы, как гонщики, должны уважать друг друга, и если у тебя впереди машина, то не должен обгонять её в последнем повороте, как это сделал Магнуссен с Фернандо в прошлом году в Монце. Думаю, Ромен сделал, что мог, когда узнал», — добавил со своей стороны Норрис.