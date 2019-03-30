Хорнер: весь уик-энд проблемы с шинами С3, очень сложная квалификация

Глава австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал проблемы «быков» в квалификации Гран-при Бахрейна. Макс Ферстаппен занял пятое место, Пьер Гасли — только 13-е.



«Это была очень сложная квалификация для нас. У нас весь уик-энд проблемы с шинами С3: обоим пилотам пришлось непросто при работе с ними в квалификации. Пьер не сумел пройти дальше второго сегмента и примет старт с 13-й позиции. Макс сумел выжать из машины всю её скорость на своём единственном круге в третьем сегменте, чтобы занять пятую строчку. Мы показали куда лучший темп на шинах „медиум“ — надеюсь, мы сможем хорошо их использовать завтра на трассе, которая определённо позволяет совершать обгоны», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».