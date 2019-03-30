Мотор на машине Хюлькенберга переходил в безопасный режим

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн рассказал о проблемах команды в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Даниэль Риккардо показал 11-й результат (после штрафа Ромена Грожана он стартует десятым), а Нико Хюлькенберг из-за ряда технических проблем оказался только 17-м. Как выяснилось, немцу помешали, в частности, перебои в работе двигателя.



«Это была сложная квалификационная сессия для команды. Мы столкнулись с рядом проблем, которые стоили существенной скорости. Дороже всего обошлась проблема, при которой из-за картографии двигателя мотор почти на весь круг переходил в безопасный режим. Это разочаровывает, но мы нацеливаемся на подъём в ходе завтрашней гонки», — приводит слова Пермейна пресс-служба французской команды.

Хюлькенберг: думаю, была какая-то механическая проблема в задней части машины