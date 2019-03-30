Расселл: круг в моём исполнении не отразил потенциал болида

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой ему удалось показать девятнадцатое время.

«Это была трудная сессия. По непонятной причине работа нашей машины была далека от той, которую она демонстрировала в ходе второй свободной практики. Мой круг получился очень плохим и он был далёк от того, чтобы отразить потенциал болида, что вызывает у нас сожаление. Мы знаем, что не боремся с командами из середины пелотона, но нам всё равно необходимо оптимизировать то, что имеется в нашем распоряжении. Но сегодня этого сделать не удалось», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Уильямса».

Напарник Расселла по команде Роберт Кубица по итогам сессии стал двадцатым.