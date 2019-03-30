Гасли: автомобиль непредсказуем, я не могу пилотировать так, как хочу

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли подробно рассказал о своих проблемах с машиной на Гран-при Бахрейна. Француз показал в квалификации только 13-е время.



«В прошлом году я чувствовал, что могу в Бахрейне делать в машине то, что хочу. Но сейчас такое ощущение, что я не могу пилотировать так, как хочу. Машина весьма конкурентоспособна. Иногда я поворачиваю, но ничего не происходит. В следующем повороте я поворачиваю — и теряю заднюю часть. Автомобиль сейчас просто непредсказуем. Мы кое-что попробовали в квалификации, но это особо ничего не улучшило. Вероятно, нам нужно больше времени, чтобы всё изучить с инженерами и понять, как сделать машину более стабильной при пилотировании. Когда я газую, машину начинает сносить, она ведёт себя сзади очень нервно, из-за чего задние покрышки перегреваются в ходе круга. Это словно снежный ком: чем сильнее скользишь, тем ниже сцепление. Сейчас я не могу делать в кокпите то, что хочу.



На этой трассе можно сделать куда больше в плане обгонов. Без сомнений, мы поборемся за очки и попробуем набрать как можно больше. Но, конечно, проблема, которая у меня сейчас есть, не поможет и на длинной серии кругов», — приводит слова Гасли Motorsport Week.