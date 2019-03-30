Риккардо: квалификация стала улучшением по сравнению с тем, где мы были прежде

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна. С учётом штрафа Ромена Грожана Риккардо стартует десятым.



«Квалификация ни в каком плане не была для нас идеальной, но стала улучшением по сравнению с тем, где мы были до сих пор по ходу уик-энда. В итоге мы были ближе к третьему сегменту, чем ожидали в конце пятницы. Мы были там или почти там и знаем, над чем нам ещё надо поработать. Я всё ещё ищу, как управляться с машиной, но с каждым разом, когда залезаю в неё, понимаю всё лучше. У нас будет свободный выбор шин на завтрашнюю гонку, что даёт нам возможность оценить ряд вещей в плане стратегии. Я буду стараться выжать максимум. Определённо, у нас есть шанс набрать некоторые очки», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».