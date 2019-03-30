Норрис: в Бахрейне не поработал так же хорошо, как в Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна. Британец выразил удовлетворение своим выступлением, но признал, что в ходе сессии им были допущены несколько ошибок.

«В целом, думаю, квалификация прошла нормально. Я выступил неплохо, хотя и допустил ошибок. Чувствовал, что выступил не так хорошо, как в Мельбурне. Здешняя трасса знакома мне лучше, она не так технична, но допускать ошибки здесь легче. Я потерял время в десятом повороте.

Было бы неплохо стартовать рядом с Сайнсом и я был близок к этому. Думаю, он меня опередил на десятую или что-то вроде того, так что я доволен. Стартовать с десятого места будет непросто. Мои шины не так плохи, но соперники позади меня будут обладать широким выбором. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Норрис завершил квалификацию на десятом месте, но из-за штрафа Ромена Гражана примет старт с девятой позиции.