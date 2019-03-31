Штайнер: штрафной балл Грожану — это неприемлемо

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна и удивился, почему Ромена Грожана за блокировку Ландо Норриса оштрафовали не только потерей трёх мест на стартовой решётке, но и одним штрафным баллом.



«Если говорить о положительной стороне, то квалификационный результат так рядом с „Ред Булл“ — это для нас фантастика. Мы показали, что, как команда, работаем вместе весьма хорошо.



У нас была проблема с Роменом, он был оштрафован на три позиции на стартовой решётке. Если хотите обсуждать стартовую позицию, то это одна вещь, но вот штрафной балл — это неприемлемо. Он не мог ничего сделать, это было очевидное недопонимание с его инженерами.



В общем, мы стартуем с шестой и 11-й позиций и попробуем сделать завтра максимум в гонке, чтобы отыграть места, потерянные из-за стюардов», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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