На чемпионате России по трофи‐рейдам погиб член одного из экипажей

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. При прохождении дистанции пилот не справился с управлением, отклонился от трассы и около 100 метров пролетел по склону. После этого машина перевернулась и рухнула в обрыв. 33-летний штурман Александр Ерыжинский скончался от полученных травм. Пилот, Михаил Чайковский, сумел самостоятельно покинуть машину. Угрозы его жизни нет, сообщает ТАСС.

Трофи-рейд — соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж является обладателем кубка по дорожному ралли.

Отметим, что видео эпизода попало в Сеть. Запись можно увидеть на официальном аккаунте Телеканала 360 в YouTube.