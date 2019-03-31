Бинотто: это был не последний поул Леклера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал успех пилота команды Шарля Леклера, который в ходе квалификации Гран-при Бахрейна завоевал первый поул в карьере.

«Рад за команду и за Шарля, первый поул это всегда что-то очень важное. Он отличный парень, мы все его очень любим, так же как любим и Феттеля. Уверен, это не последний поул Леклера.

В квалификации у нас был хороший темп, но нас ждёт сложная борьба с «Мерседесом». Гонка будет тяжёлой, потому что соперники сидят у нас на хвосте. Нам нужно оставаться сосредоточенными, ведь до клетчатого флага ещё очень далеко, а за победы в квалификации очки не начисляют", — приводит слова функционера Speedweek.

Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна пилоты «Феррари» заняли первый ряд стартовой решётки.