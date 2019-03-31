Стролл: допущенные ошибки стоили мне выхода во второй сегмент квалификации

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, признав, что собственные ошибки стоили ему выхода во второй сегмент квалификации.

«Тяжёлый день. Мы испытывали проблемы со сцеплением, но, честно говоря, и я показал не лучший круг в первом сегменте. У нас был потенциал для продолжения борьбы, но я совершил пару ошибок и слишком широко вошёл в седьмой поворот. Эти 0,2-0,3 секунды стоили мне выхода во второй сегмент.

Но в ожидании гонки остаюсь позитивным. Буду фокусироваться на мыслях о хорошем гоночном темпе, который был у нас в Австралии. Посмотрим, что принесёт гонка, нам нужно выжать максимум из стратегии, тогда мы сможем побороться за очки", — приводит слова канадца пресс-служба команды.