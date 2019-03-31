ФИА и пилоты Ф-1 обсудили стандарты пилотирования и вопросы штрафов

В Бахрейне состоялась встреча представителей ФИА и пилотов Формулы-1, сообщает Motorsport. На ней обсуждалась возможность предоставления большей свободы действий на трассе и сокращение количества штрафов за те или иные манёвры.

Гонщики высказали мнение, какими должны быть стандарты пилотирования и когда следует прибегать к штрафным санкциям. На встрече также присутствовали четыре стюарда Гран-при Бахрейна, их глава Гарри Конелли отметил полезность встречи.

«Мы хотели понять, в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь компромисса в философии „позвольте им гоняться“. Мы услышали мнение каждого пилота. Один из обсуждаемых вопросов касался движения во время торможения, и все сошлись во мнении, что это может быть опасным. Мы сообщили пилотам, что не изменим всё за одну ночь, но будем изучать данные. Есть три или четыре главных вопроса, на которые стоит обратить внимание», — сказал Коннелли.