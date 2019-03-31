Формула-1 введёт запрет на покупку тормозных воздуховодов с 2020 года

Руководство Формулы-1 продолжает согласовывать различные детали будущего регламента чемпионата. Согласно одной из идей, команды должны будут сами разрабатывать и производить некоторые детали болида. Таким образом, клиентские команды, как к примеру «Хаас», не смогут приобретать у «Феррари» те или иные элементы.

Этот вопрос обсуждался и на недавней встрече Стратегической группы. В её ходе команды пришли к некоторому компромиссу. Так небольшим командам будет по-прежнему разрешено пользоваться разработками в сфере элементов подвески, но некоторые аэродинамические детали этой части болида каждому коллективу придётся разрабатывать самостоятельно, к ним относятся и тормозные воздуховоды, сообщает Motorsport. Это потребует от команд не слишком большого увеличения штата.