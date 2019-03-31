Ферстаппен: я ещё не ветеран, но уже не новичок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что лучшие годы в Формуле-1 у него ещё впереди. Голландец отметил, что пятый год в серии даёт право не считать себя новичком, но и в ветераны он себя записывать не намерен.

«Да, с момента моего дебюта в Формуле-1 в чемпионате поменялась половина пилотов, но это не значит, что я ветеран. Но я, определённо, больше не новичок. Этот этап пройден. Уверен, что лучшие годы в Формуле-1 впереди. Ближе к 30 годам ты выходишь на пик, потому что у тебя уже есть опыт и становится понятно, как справляться с той или иной проблемой. В любом случае, если ты в Формуле-1 к 28 годам не получишь хорошей машины, карьера может просто остановиться», — приводит слова голландца Algemeen Dagblad.